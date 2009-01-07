Коутиньо перешел в «Барселону», «Сток Сити» уволил Хьюза, Стох выиграл «Турне четырех трамплинов» и другие новости утра

1. «Барселона» купила полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо за 160 миллионов евро и прописала отступные – 400 миллионов евро. Парень ушел за «мечтой». Это третий самый дорогой трансфер в футболе. Выше только Неймар и Килиан Мбаппе. «Ливерпуль» уже нашел замену бразильцу – Рияд Марез придет из «Лестера» за 55 миллионов.

2. Европейские чемпионаты выходят из отпуска. Диего Коста в первом же матче после возвращения в испанскую примеру забил гол и был удален за празднование вместе с фанатами «Атлетико». Чиро Иммобиле отгрузил покер команде СПАЛ, первый в итальянской серии А, и возглавил гонку бомбардиров.

3. Марк Хьюз был уволен с поста главного тренера «Сток Сити». Он терпел «дождливые вечера в Стоке» с 2013 года, но сейчас проиграл в Кубке Англии клубу из 4-го дивизиона, и в АПЛ команде грозит вылет (18-е место).

4. В КХЛ прошли четыре матча. «Спартак» уступил «Ак Барсу» (Владимир Ткачев забил 20-й гол в сезоне), и другие результаты дня.

5. «Манчестер Сити» уверенно преодолел 3-й раунд Кубка Англии, разгромив «Бернли» (4:1), а «Челси» не справился с «Норвичем» (0:0) и нарвался на переигровку.

6. НХЛ. Форвард «Далласа» Александр Радулов забил 16-й гол в сезоне, набрав 3 очка в первом периоде игры с «Эдмонтоном» (5:1). Первая шайба в сезоне нападающего Ивана Барбашева не помогла «Сент-Луису» в матче с «Филадельфией» (3:6).

7. В НБА «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», «Бруклин» уступил «Бостону». Другие результаты – здесь.

8. Поляк Камиль Стох победил на «Турне четырех трамплинов». Он стал лишь вторым прыгуном в истории, выигравшим все этапы в рамках одного турне.

9. Биатлон. Анастасия Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Мартен Фуркад царил у мужчин (13 призовых мест подряд, повторил свой же рекорд). У России на четырех этапах всего 1 медаль в 24 гонках. Зато порадовала россиянка Ульяна Кайшева, победившая в спринте на этапе Кубка IBU в Осрбли. У мужчин всех определил еще один Фуркад – Симон.

10. На женском МЧМ-2018 по хоккею в подмосковном Дмитрове Россия сенсационно переиграла Канаду (3:2). Ура!

11. Второй день чемпионата Европы по конькобежному спорту принес России пять медалей: Екатерина Шихова и Павел Кулижников выиграли золото на дистанции 1000 м, Денис Юсков стал вторым, Наталья Воронина взяла бронзу на 3000 м, а Александр Румянцев – серебро на 5000 м.

12. ФИФА запросила информацию о допинг-пробах 11 игроков ЦСКА, «Анжи», «Ахмата» и «Крыльев Советов». Клубы предоставили данные РФС.

13. Анонсирован бой Александра Емельяненко. 4 марта он сойдется с поляком Шимоном Байором.

14. Теннис. 20-летний россиянин Андрей Рублев уступил во втором финале турнира ATP в карьере, Гаэль Монфис был сильнее в Дохе. Швейцария обыграла Германию в финале Кубка Хопмана (неофициальный чемпионат мира ITF среди смешанных пар). Победу добыли Белинда Бенчич и Роджер Федерер.

Скандал дня. Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт заявил, что хавбек «Ливерпуля» Роберто Фирмино в дерби оскорбил его на расовой почве. Спойлер – они оба смуглые.

Поступок дня. Карлос Тевес ушел из «Шанхай Шеньхуа», где получал 38 миллионов евро в год, и вернулся в «Бока Хуниорс».

Цитаты дня:

«Моуринью был, есть и, возможно, останется человечишкой» – Антонио Конте продолжает рубиться с Жозе.

«В «свиньях» ничего обидного нет. Мы же называем «Зенит» немытыми, бомжами, бакланами» – Алексей Спиридонов о футбольных болельщиках.

«Даже моя 80-летняя мама знает, что «Интеру» не хватает центрального защитника» – Лучано Спаллетти вспылил.