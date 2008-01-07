ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА, «Анжи», «Ахмата» и «Крыльев Советов»

ФИФА запросила у РФС информацию о допинг-пробах игроков четыре российских клубов.
Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо выступали за ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты «Анжи», «Крыльев Советов» и «Ахмата».
Все допинг-пробы были взяты у футболистов в период между 2012-2013-м годами в момент их нахождения в расположении своих клубов.
Ранее РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.
Напомним, что в распоряжении WADA оказался электронный файл данных из системы Московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года.
В середине декабря WADA предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных. В связи с этим РФС обратился в СК за помощью в расследовании процедуры допинг- контроля в чемпионатах России. Позднее СК предложил ФИФА сотрудничество в исследовании информации WADA.
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