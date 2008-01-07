ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА, «Анжи», «Ахмата» и «Крыльев Советов»

запросила у РФС информацию о допинг-пробах игроков четыре российских клубов.

Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо выступали за ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты «Анжи», и «Ахмата».

Все допинг-пробы были взяты у футболистов в период между 2012-2013-м годами в момент их нахождения в расположении своих клубов.

Ранее РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения . Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.

Напомним, что в распоряжении WADA оказался электронный файл данных из системы Московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года.

В середине декабря WADA предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных. В связи с этим РФС обратился в СК за помощью в расследовании процедуры допинг- контроля в чемпионатах России. Позднее СК предложил ФИФА сотрудничество в исследовании информации WADA.