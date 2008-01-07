«Барселона» и «Ливерпуль» договорились о трансфере Коутиньо за 160 млн евро. Объявят в ближайшее время

«Барселона» и «Ливерпуль» окончательно согласовали все детали перехода полузащитника Филипе Коутиньо.
Каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 142 миллиона фунтов (160 миллионов евро), сообщает журналист The Times Пол Джойс.
Это будет рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).
Представители Коутиньо считают, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие часы.
Ведущие СМИ Англии и Испании (The Telegraph, Sky Sports, Goal.com, As, Marca) и близкие к клубам источники (Sport.es, Liverpool Echo) также подтверждают окончательную договоренность всех сторон.
Ранее стало известно, что 120 миллионов евро англичане получат гарантированно, а 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Бразилец отказался от 15 миллионов евро ради перехода в «Барселону», не полетел с «Ливерпулем» на сбор в Дубай и уже сегодня может отправиться в Испанию.
Коутиньо играл за «Ливерпуль» с 2013 года. Его подробную статистику вы можете посмотреть здесь.
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