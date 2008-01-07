«Барселона» и «Ливерпуль» договорились о трансфере Коутиньо за 160 млн евро. Объявят в ближайшее время

и «Ливерпуль» окончательно согласовали все детали перехода полузащитника .

Каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 142 миллиона фунтов (160 миллионов евро), сообщает журналист The Times Пол Джойс.

Это будет рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).

Представители Коутиньо считают, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие часы.

Ведущие СМИ Англии и Испании (The Telegraph, Sky Sports, Goal.com, As, Marca) и близкие к клубам источники (Sport.es, Liverpool Echo) также подтверждают окончательную договоренность всех сторон.

Ранее стало известно, что 120 миллионов евро англичане получат гарантированно, а 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Бразилец отказался от 15 миллионов евро ради перехода в «Барселону», не полетел с на сбор в Дубай и уже сегодня может отправиться в Испанию.

Коутиньо играл за «Ливерпуль» с 2013 года. Его подробную статистику вы можете посмотреть здесь.