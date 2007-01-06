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    Защитник «Эвертона» Холгейт заявил, что Фирмино оскорбил его на расовой почве

    Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Кубок Англии дисквалификации происшествия судьи Футбольная ассоциация Англии Роберто Фирмино Джонатан Мосс Роберт Мэдли Мэйсон Холгейт

    Хавбек «Ливерпуля» Роберто Фирмино может получить дисквалификацию после игры с «Эвертоном» (2:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

    По ходу первого тайма у бразильца случилась перепалка с защитником «ирисок» Мэйсоном Холгейтом, который толкнул Фирмино на рекламный щит, после чего игрок «Ливерпуля» эмоционально отреагировал и сказал что-то сопернику.

    Футболист «Эвертона» пожаловался арбитру Роберту Мэдли на то, что Фирмино использовал слово с расистским подтекстом. Мэдли передал эту информацию четвертому судье – Джонатану Моссу.

    Ожидается, что инцидент будет упомянут в отчете о матче. Футбольная ассоциация Англии, скорее всего, начнет расследование в отношении Фирмино.

    Представитель «Ливерпуля» заявил, что клуб и Фирмино согласны сотрудничать с FA, чтобы убедиться, что факты будут тщательно проверены.

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