Защитник «Эвертона» Холгейт заявил, что Фирмино оскорбил его на расовой почве

Хавбек Роберто Фирмино может получить дисквалификацию после игры с «Эвертоном» (2:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

По ходу первого тайма у бразильца случилась перепалка с защитником «ирисок» , который толкнул Фирмино на рекламный щит, после чего игрок эмоционально отреагировал и сказал что-то сопернику.

Футболист пожаловался арбитру на то, что Фирмино использовал слово с расистским подтекстом. Мэдли передал эту информацию четвертому судье – .

Ожидается, что инцидент будет упомянут в отчете о матче. Футбольная ассоциация Англии, скорее всего, начнет расследование в отношении Фирмино.

Представитель заявил, что клуб и Фирмино согласны сотрудничать с FA, чтобы убедиться, что факты будут тщательно проверены.