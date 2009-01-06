Кубок мира. Гонка преследования. Фуркад выйдет на старт первым, Йоханнес Бо – 3-м, Елисеев – 21-м, Логинов – 23-м

6 января на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования. Первым на старт выйдет француз Мартен Фуркад, россиянин Матвей Елисеев – 21-м, Александр Логинов – 23-м.
- Дата проведения
- 6 января, 17.00
6 января на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования. Первым на старт выйдет француз Мартен Фуркад, россиянин Матвей Елисеев – 21-м, Александр Логинов – 23-м.
|1
|Мартен Фуркад
|2
|Эмиль Хегле Свенсен
|3
|Йоханнес Бо
|4
|Тим Берк
|5
|Тарьей Бо
|6
|Лукас Хофер
|7
|Яков Фак
|8
|Беньямин Вегер
|9
|Михал Крчмарж
|10
|Дмитрий Пидручный
|11
|Ондржей Моравец
|12
|Арнд Пайффер
|13
|Симон Дестье
|14
|Тимофей Лапшин
|15
|Ларс Хельге Биркеланд
|16
|Артем Прима
|17
|Бенедикт Долль
|18
|Юлиан Эберхард
|19
|Сергей Бочарников
|20
|Йоханнес Кюн
|21
|Матвей Елисеев
|22
|Доминик Виндиш
|23
|Александр Логинов
|24
|Фредрик Линдстрем
|25
|Ярослав Соукуп
|26
|Флоран Клод
|27
|Жереми Финелю
|28
|Антон Шипулин
|29
|Антон Бабиков
|30
|Роман Реес
|31
|Тобиас Эберхард
|32
|Скотт Гоу
|33
|Теро Сеппяля
|34
|Симон Шемп
|35
|Антон Синапов
|36
|Кристиан Гоу
|37
|Себастьян Самуэльссон
|38
|Хенрик Л’Абе Лунн
|39
|Клемен Бауэр
|40
|Кентен Фильон-Майе
|41
|Томас Бормолини
|42
|Калев Эрмитс
|43
|Владимир Семаков
|44
|Максим Цветков
|45
|Туомас Гренман
|46
|Антонин Гигонна
|47
|Роланд Лессинг
|48
|Томас Каукенас
|49
|Дмитрий Абашев
|50
|Серафин Вистнер
|51
|Доминик Ландертингер
|52
|Уле Эйнар Бьорндален
|53
|Артем Тищенко
|54
|Эмильен Жакелен
|55
|Алексей Волков
|56
|Роман Елетнов
|57
|Брендан Грин
|58
|Томаш Крупчик
|59
|Владимир Илиев
|60
|Элигиус Тамборнино
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