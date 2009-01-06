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    Кубок мира. Гонка преследования. Фуркад выйдет на старт первым, Йоханнес Бо – 3-м, Елисеев – 21-м, Логинов – 23-м

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    6 января на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования. Первым на старт выйдет француз Мартен Фуркад, россиянин Матвей Елисеев – 21-м, Александр Логинов – 23-м.

    Дата проведения
    6 января, 17.00
    Онлайн гонки

    Оберхоф, Германия. Гонка преследования

    Стартовый лист

    1  Мартен Фуркад
    2  Эмиль Хегле Свенсен
    3  Йоханнес Бо
    4  Тим Берк
    5  Тарьей Бо
    6  Лукас Хофер
    7  Яков Фак
    8  Беньямин Вегер
    9  Михал Крчмарж
    10  Дмитрий Пидручный
    11  Ондржей Моравец
    12  Арнд Пайффер
    13  Симон Дестье
    14  Тимофей Лапшин
    15  Ларс Хельге Биркеланд
    16  Артем Прима
    17  Бенедикт Долль
    18  Юлиан Эберхард
    19  Сергей Бочарников
    20  Йоханнес Кюн
    21  Матвей Елисеев
    22  Доминик Виндиш
    23  Александр Логинов
    24  Фредрик Линдстрем
    25  Ярослав Соукуп
    26   Флоран Клод
    27  Жереми Финелю
    28  Антон Шипулин
    29  Антон Бабиков
    30  Роман Реес
    31  Тобиас Эберхард
    32  Скотт Гоу
    33  Теро Сеппяля
    34  Симон Шемп
    35  Антон Синапов
    36  Кристиан Гоу
    37  Себастьян Самуэльссон
    38  Хенрик Л’Абе Лунн
    39  Клемен Бауэр
    40  Кентен Фильон-Майе
    41  Томас Бормолини
    42  Калев Эрмитс
    43  Владимир Семаков
    44  Максим Цветков
    45  Туомас Гренман
    46  Антонин Гигонна
    47  Роланд Лессинг
    48  Томас Каукенас
    49  Дмитрий Абашев
    50  Серафин Вистнер
    51  Доминик Ландертингер
    52  Уле Эйнар Бьорндален
    53  Артем Тищенко
    54  Эмильен Жакелен
    55  Алексей Волков
    56  Роман Елетнов
    57  Брендан Грин
    58  Томаш Крупчик
    59  Владимир Илиев
    60  Элигиус Тамборнино

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