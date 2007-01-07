У Фуркада 13 подряд призовых мест. Он повторил свой же рекорд

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В этом сезоне лидер общего зачета попадал на пьедестал почета во всех 10 личных гонках (4-4-2).
Учитывая концовку сезона-2016/17, Фуркад в 13-й раз подряд попал в топ-3.
Таким образом, он повторил собственный рекорд. В конце сезона-2012/13 – начале сезона-2013/14 француз уже проводил серию в 13 подиумов.
До Фуркада рекордом по количеству призовых мест на этапах Кубка мира владели восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев (по 10 заездов в топ-3 подряд).
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