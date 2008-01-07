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    «Барселона» приобрела Коутиньо и прописала отступные – 400 миллионов евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания трансферы фото Филиппе Коутиньо

    «Барселона» официально объявила о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филлипе Коутиньо.

    25-летний бразильский хавбек подпишет с каталонцами контракт на 5,5 сезонов. В соглашении прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 120 миллионов евро, еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Таким образом, это рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после переходов Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).

    Подробную статистику выступлений Коутиньо вы можете посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Барселоны»

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