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    У России на четырех этапах Кубка мира 1 медаль в 24 гонках

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин рекорды Татьяна Акимова (Семенова)

    Сборная России по биатлону только один раз за 24 гонки попала в призы на четырех этапах Кубка мира.

    Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси.

    У женщин лучший результат показала Татьяна Акимова, занявшая седьмое место в гонке преследования Хохфильцена.

    С начала сезона россияне не могли попасть на подиум 17 гонок подряд. Впервые в истории сборная России осталась без медалей на первых двух этапах Кубка мира.

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