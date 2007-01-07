У России на четырех этапах Кубка мира 1 медаль в 24 гонках

Сборная России по биатлону только один раз за 24 гонки попала в призы на четырех этапах Кубка мира.

стал третьим в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси.

У женщин лучший результат показала , занявшая седьмое место в гонке преследования Хохфильцена.

С начала сезона россияне не могли попасть на подиум 17 гонок подряд. Впервые в истории сборная России осталась без медалей на первых двух этапах Кубка мира.

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