Антонио Конте: «Моуринью был, есть и, возможно, останется человечишкой»

Главный тренер Антонио Конте продолжил словесную войну в СМИ с тренером Жозе Моуринью.

«Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, дает только человечишка.

Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем», – сказал Конте.

«Я думаю, когда вы пытаетесь побольнее задеть человека, особенно если вы очень хорошо знаете правду о том, что на самом деле произошло – суд доказал мою невиновность, – когда вы это делаете, это означает, что вы маленький человечек.

Но это происходит не в первый раз. Он делал это в прошлом и продолжает делать сейчас. И когда вы ведете себя так, вы и будете продолжать делать то же самое», – добавил Конте в интервью beIN SPORTS.

Первоначально Моуринью отметил излишнюю экспрессивность тренеров на бровке во время матчей: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть».

Конте принял эти слова на свой счет и предложил португальскому специалисту следить за собой: «Это называется «старческое слабоумие». Ему стоит взглянуть на себя прежнего».

Моуринью же вспомнил о карьере Конте в Италии: «Да, я совершал ошибки, но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи».