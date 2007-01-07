Антонио Конте: «Моуринью был, есть и, возможно, останется человечишкой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжил словесную войну в СМИ с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, дает только человечишка.
Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем», – сказал Конте.
«Я думаю, когда вы пытаетесь побольнее задеть человека, особенно если вы очень хорошо знаете правду о том, что на самом деле произошло – суд доказал мою невиновность, – когда вы это делаете, это означает, что вы маленький человечек.
Но это происходит не в первый раз. Он делал это в прошлом и продолжает делать сейчас. И когда вы ведете себя так, вы и будете продолжать делать то же самое», – добавил Конте в интервью beIN SPORTS.
Первоначально Моуринью отметил излишнюю экспрессивность тренеров на бровке во время матчей: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть».
Конте принял эти слова на свой счет и предложил португальскому специалисту следить за собой: «Это называется «старческое слабоумие». Ему стоит взглянуть на себя прежнего».
Моуринью же вспомнил о карьере Конте в Италии: «Да, я совершал ошибки, но меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи».
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