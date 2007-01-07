МЧМ-2018. Девушки. Россия обыграла Канаду

В подмосковном Дмитрове 6 января стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет.
Сборная России начала выступление на турнире с победы на сверстницами из Канады (3:2).
МЧМ-2018
Группа A
Канада – Россия – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 – 06.33 Александрова (Мезенцева, Головкина)
0:2 – 32.46 Белоглазова (Проворова), ГБ
1:2 – 44.53 Филлер (Ворстер), ГБ
1:3 – 50.35 Братищева (Лобур, Орлова), ГБ
2:3 – 52.24 Макикерн (Коннорс, Коррея)
Вратари: Макартур – 11/14 – Фахрутдинова – 34/36
США – Швеция – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Положение команд: Россия – 3 (1), США – 2 (1), Швеция – 1 (1), Канада – 0 (1).
Группа B
Чехия – Швейцария – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Финляндия – Германия – 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Положение команд: Чехия – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Германия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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