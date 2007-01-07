МЧМ-2018. Девушки. Россия обыграла Канаду

В подмосковном Дмитрове 6 января стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет.

Сборная России начала выступление на турнире с победы на сверстницами из Канады (3:2).

МЧМ-2018

Группа A

Канада – Россия – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 – 06.33 Александрова (Мезенцева, Головкина)

0:2 – 32.46 Белоглазова (Проворова), ГБ

1:2 – 44.53 Филлер (Ворстер), ГБ

1:3 – 50.35 Братищева (Лобур, Орлова), ГБ

2:3 – 52.24 Макикерн (Коннорс, Коррея)

Вратари: Макартур – 11/14 – Фахрутдинова – 34/36

США – Швеция – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Положение команд: Россия – 3 (1), США – 2 (1), Швеция – 1 (1), Канада – 0 (1).

Группа B

Чехия – Швейцария – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Финляндия – Германия – 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Положение команд: Чехия – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Германия – 0 (1), Швейцария – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.