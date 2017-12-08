Россия немного отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
В матчах 6-й игровой недели Лиги чемпионов и Лиги Европы французские и португальские клубы выступили успешнее российских.
Таким образом, Россия в таблице коэффициентов УЕФА немного отстала от Франции и позволила Португалии приблизиться к себе.
Россия: ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Спартак» – «Ливерпулю» (0:7), «Локомотив» победил «Злин» (2:0), а «Зенит» – «Реал Сосьедад» (3:1). Россияне заработали 0,800 балла.
Португалия: «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:2), «Спортинг» – «Барселоне» (0:2), «Порту» разгромил «Монако» (5:2), «Брага» уступила «Истанбулу» (1:2), а «Витория Гимараэш» сыграла вничью с «Коньяспором» (1:1).
Дополнительные баллы за выход в плей-офф Лиги чемпионов получил «Порту», и в общей сложности португальцы набрали 1,333 балла.
Франция: «ПСЖ» проиграл «Баварии» (1:3), «Монако» – «Порту» (2:5), «Лион» – «Аталанте» (0:1), «Ницца» – «Витессу» (0:1), а «Марсель» сыграл вничью с «Зальцбургом» (0:0).
Дополнительные баллы за выход в плей-офф Лиги чемпионов получил «ПСЖ», и француз набрали 1,000 балла.
По итогам групповых этапов еврокубков таблица коэффициентов УЕФА выглядит так:
1. Испания – 100,426
2. Англия – 75,319
3. Италия – 71,416
4. Германия – 68,284
5. Франция – 53,248
6. Россия – 50,182
7. Португалия – 45,415
8. Украина – 40,133
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