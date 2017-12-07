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    «Золотой мяч». Коутиньо занял 29-е место, Бензема – 25-й

    Теги Бавария Рома Ливерпуль бундеслига Германия Атлетико лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Наполи Золотой мяч Филиппе Коутиньо Матс Хуммельс Эдин Джеко Дрис Мертенс Ян Облак

    Журнал France Football начал оглашать результаты голосования за претендентов на «Золотой мяч».

    В расширенный список на звание лучшего футболиста 2017 года вошли 30 игроков.

    23. Садье Мане («Ливерпуль»)

    24. Радамель Фалькао («Монако)

    25. Карим Бензема («Реал»)

    26. Ян Облак («Атлетико»)

    27. Матс Хуммельс («Бавария»)

    28. Эдин Джеко («Рома»)

    29. Дрис Мертенс («Наполи»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

    Золотой мяч 2017. Снова Роналду

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