«Золотой мяч». Коутиньо занял 29-е место, Бензема – 25-й
Журнал France Football начал оглашать результаты голосования за претендентов на «Золотой мяч».
В расширенный список на звание лучшего футболиста 2017 года вошли 30 игроков.
23. Садье Мане («Ливерпуль»)
24. Радамель Фалькао («Монако)
25. Карим Бензема («Реал»)
26. Ян Облак («Атлетико»)
27. Матс Хуммельс («Бавария»)
28. Эдин Джеко («Рома»)
29. Дрис Мертенс («Наполи»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)
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