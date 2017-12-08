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    Флойд Мэйвезер: «Надеюсь получить российское гражданство»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший

    Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер прибыл в Россию с деловым визитом и заявил, что хочет получить российское гражданство.

    «Я надеюсь получить российское гражданство. Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время», – сказал Мэйвезер.

    Напомним, ранее российское гражданство получил еще один знаменитый американский боксер – Рой Джонс.

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