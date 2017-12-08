Аленичев про поражение «Спартака» 0:7: «Ну это было просто позорище!»

Бывший главный тренер Дмитрий Аленичев высказался о поражении москвичей в Лиге чемпионов от (0:7).

– Никто не ожидал такого. То, что произошло, меня шокировало… Не побоюсь таких слов – недопустимо, чтобы уступал с таким счетом, несмотря на грозное имя соперника.

Может быть, мои слова слишком критичны, но футболисты должны задуматься о том, что в первую очередь виноваты они.

Можно говорить о руководстве, о тренерском штабе, но в первую очередь обязаны покопаться в себе игроки. Именно они – главные действующие лица на поле. Тренеры давали определенную установку, а вот почему люди ее не выполнили...

Может, кто-то сочтет это неправильным, но я скажу. Когда побеждает, ребята выкладывают фото из раздевалки в инстаграм. Ну выложите тогда и после 0:7. Пусть болельщики посмотрят вам в глаза, покажите свое состояние, эмоции. Такого снимка что-то не заметил.

Нужно оставаться честным перед самим собой. Когда выигрываешь – ты на коне, но и после поражений надо показываться народу. И самому себе сказать – я виноват! Ну это было просто позорище! Нельзя так, нельзя…

– Каррера на пресс-конференции сказал, что «Спартак» чуть ли ни испугался «Ливерпуль». В чем причина?

– А кого боятся? На такие игры необходимо выходить уверенным в себе. Конечно, не забывая о силе соперника.

Игроки, правда, как будто испугались. Хотя побеждали «Севилью» 5:1. В «Спартаке» есть футболисты европейского класса, которые хотят уехать за границу. Но то, что они показали… Как при таком результате завтра ты можешь отправиться в Европу?

– Перед матчем много говорили о том, что Промесом интересуется «Ливерпуль». Можно ли сказать, что своей игрой на «Энфилде» Куинси похоронил мечту?

– Не сказал, что похоронил… У каждого футболиста, за исключением Месси и Роналду, бывают черные дни. И Куинси может провести неудачный матч, они у него случались, к сожалению.

Но то, что Промес не показал свой уровень, не говорит о том, что на нем поставили крест. Куинси – талантливый парень. Ему еще есть, к чему стремиться. Знаю, что у него есть желание уехать в хороший западный клуб, – сказал Аленичев.

0:7 – самое крупное поражение «Спартака» и антирекорд России в еврокубках

Джикия виноват в 0:7, но его подставил Каррера

Я видел эти 0:7 вживую. Нет ничего хуже