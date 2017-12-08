«Зенит» забил больше всех голов на групповом этапе и с 1-го места вышел в плей-офф Лиги Европы

В заключительном матче группового этапа «Реал Сосьедад» дома уступил (1:3).

Таким образом, россияне, набрав 16 очков, вышли в плей-офф турнира с первого места.

Кроме того, забил больше всех голов на групповом этапе – 17. У басков – 16, у киевского «Динамо» – 15.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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