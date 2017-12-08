«Зенит» забил больше всех голов на групповом этапе и с 1-го места вышел в плей-офф Лиги Европы
В заключительном матче группового этапа «Реал Сосьедад» дома уступил «Зениту» (1:3).
Таким образом, россияне, набрав 16 очков, вышли в плей-офф турнира с первого места.
Кроме того, «Зенит» забил больше всех голов на групповом этапе – 17. У басков – 16, у киевского «Динамо» – 15.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 7 декабря, 23.05, «Аноэта»
- Голы:
- 0:1 – 35 Ерохин, 1:1 – 58 Виллиан Жозе, 1:2 – 64 Иванович, 1:3 – 85 Паредес.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Льоренте, Мартинес, Родригес (де ла Белья, 61), Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Каналес, 68), Янузай, Виллиан Жозе, Ойарсабаль (Хуанми, 58).
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Зенит –
Лодыгин, Смольников (Жирков, 62), Иванович, Мевля, Кришито, Краневиттер, Ригони, Ерохин, Нобоа (Кузяев, 62), Полоз (Паредес, 76), Кокорин.
- Предупреждения:
- Краневиттер (28), Ерохин (76), Каналес (77).
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