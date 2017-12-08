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    Sports.ru

    «Зенит» забил больше всех голов на групповом этапе и с 1-го места вышел в плей-офф Лиги Европы

    Теги Зенит Динамо Киев премьер-лига Россия Реал Сосьедад примера Испания Лига Европы

    В заключительном матче группового этапа «Реал Сосьедад» дома уступил «Зениту» (1:3).

    Таким образом, россияне, набрав 16 очков, вышли в плей-офф турнира с первого места.

    Кроме того, «Зенит» забил больше всех голов на групповом этапе – 17. У басков – 16, у киевского «Динамо» – 15.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

    Реал Сосьедад Испания – Зенит Россия 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    7 декабря, 23.05, «Аноэта»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 35 Ерохин, 1:1 – 58 Виллиан Жозе, 1:2 – 64 Иванович, 1:3 – 85 Паредес.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Льоренте, Мартинес, Родригес (де ла Белья, 61), Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Каналес, 68), Янузай, Виллиан Жозе, Ойарсабаль (Хуанми, 58).
    ЗенитЛодыгин, Смольников (Жирков, 62), Иванович, Мевля, Кришито, Краневиттер, Ригони, Ерохин, Нобоа (Кузяев, 62), Полоз (Паредес, 76), Кокорин.
    Предупреждения:
    Краневиттер (28), Ерохин (76), Каналес (77).

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