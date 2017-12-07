ЦСКА продлил победную серию до 10 матчей и не пропустил в 4-й игре подряд
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА оказался сильнее «Спартака» (4:0).
Таким образом, победная серия армейцев продлилась до десяти игр.
Помимо этого, в четырех встречах подряд ЦСКА не пропускает голов. Ранее московская команда провела «сухие» матчи с «Амуром» (4:0), «Северсталью» (2:0) и рижским «Динамо» (1:0).
После 38 матчей команда тренера Игоря Никитина занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков.
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