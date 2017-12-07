ЦСКА продлил победную серию до 10 матчей и не пропустил в 4-й игре подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА оказался сильнее «Спартака» (4:0).

Таким образом, победная серия армейцев продлилась до десяти игр.

Помимо этого, в четырех встречах подряд ЦСКА не пропускает голов. Ранее московская команда провела «сухие» матчи с «Амуром» (4:0), «Северсталью» (2:0) и рижским «Динамо» (1:0).

После 38 матчей команда тренера Игоря Никитина занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков.