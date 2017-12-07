Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА продлил победную серию до 10 матчей и не пропустил в 4-й игре подряд

    Теги ЦСКА КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА оказался сильнее «Спартака» (4:0).

    Таким образом, победная серия армейцев продлилась до десяти игр.

    Помимо этого, в четырех встречах подряд ЦСКА не пропускает голов. Ранее московская команда провела «сухие» матчи с «Амуром» (4:0), «Северсталью» (2:0) и рижским «Динамо» (1:0).

    После 38 матчей команда тренера Игоря Никитина занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться