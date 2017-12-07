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    Роналду получил 5-й «Золотой мяч»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания видео Золотой мяч

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии France Football.

    32-летний форвард сборной Португалии получил 5-й «Золотой мяч» в карьере и сравнялся с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси.

    Роналду до этого становился обладателем «Золотого мяча» в 2008-м, 2013-м, 2014-м и 2016-м годах.

    Церемония вручения награды в этом году прошла на Эйфелевой башне в Париже.

    По итогам сезона-2016/17 Роналду выиграл Лигу чемпионов (лучший бомбардир – 12 голов), чемпионат Испании (25 голов в 29 матчах), чемпионат мира среди клубов (лучший бомбардир – 4 гола), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

    Летом Роналду вместе со сборной Португалии завоевал бронзовые медали Кубка конфедераций в России.

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    У Криштиану – 5-й «Золотой мяч»

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