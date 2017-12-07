Роналду получил 5-й «Золотой мяч»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии France Football.
32-летний форвард сборной Португалии получил 5-й «Золотой мяч» в карьере и сравнялся с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси.
Роналду до этого становился обладателем «Золотого мяча» в 2008-м, 2013-м, 2014-м и 2016-м годах.
Церемония вручения награды в этом году прошла на Эйфелевой башне в Париже.
По итогам сезона-2016/17 Роналду выиграл Лигу чемпионов (лучший бомбардир – 12 голов), чемпионат Испании (25 голов в 29 матчах), чемпионат мира среди клубов (лучший бомбардир – 4 гола), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Летом Роналду вместе со сборной Португалии завоевал бронзовые медали Кубка конфедераций в России.
Cristiano Ronaldo Ballon d’Or @francefootball 2017 ! #BallondOr pic.twitter.com/XbPS7anVRL— France Football (@francefootball) 7 декабря 2017 г.
Кто выигрывал бы «Золотой мяч», если бы не Месси и Роналду
Эйфелева башня и спорт: они обожают друг друга
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