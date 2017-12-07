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    Капитан «Спартака» (U-19) Миронов за расизм может быть дисквалифицирован минимум на 10 матчей

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия УЕФА происшествия Юношеская лига УЕФА Ливерпуль U-19 Спартак U-19 Леонид Миронов Райан Брюстер

    УЕФА открыл дисциплинарное дело против защитника «Спартака» (U-19) Леонида Миронова по итогам матча Юношеской лиги УЕФА.

    19-летний российский защитник обвиняется в расистском поведении в отношении форварда «Ливерпуля» (U-19) Райана Брюстера.

    Миронов нарушил 14 статью дисциплинарного регламента УЕФА. Он может быть дисквалифицирован на длительный срок.

    «Лицу, оскорбившему достоинство человека или группы лиц на расовой или религиозной почве, этнической принадлежности или цвета кожи, предусмотрено наказание в виде отстранения от игры как минимум на 10 матчей, или на определенный период времени, или любые другие соответствующие санкции», – говорится в регламенте УЕФА.

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