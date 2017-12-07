Капитан «Спартака» (U-19) Миронов за расизм может быть дисквалифицирован минимум на 10 матчей

УЕФА открыл дисциплинарное дело против защитника «Спартака» (U-19) по итогам матча Юношеской лиги УЕФА.

19-летний российский защитник обвиняется в расистском поведении в отношении форварда «Ливерпуля» (U-19) .

Миронов нарушил 14 статью дисциплинарного регламента . Он может быть дисквалифицирован на длительный срок.

«Лицу, оскорбившему достоинство человека или группы лиц на расовой или религиозной почве, этнической принадлежности или цвета кожи, предусмотрено наказание в виде отстранения от игры как минимум на 10 матчей, или на определенный период времени, или любые другие соответствующие санкции», – говорится в регламенте .