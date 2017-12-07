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    Четыре российских клуба вышли в плей-офф еврокубков в 3-й раз в истории

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига Европы

    «Локомотив» занял первое место в группе F и пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

    Ранее путевку в плей-офф заработал «Зенит», а из Лиги чемпионов в этот турнир, заняв третьи места в группах, перешли ЦСКА и «Спартак».

    Таким образом, в третий раз в истории в еврокубковую весну пробились четыре российских клуба.

    Подобное случалось в сезонах-2010/11 («Рубин», «Спартак», «Зенит», ЦСКА) и 2011/12 (ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив»).

    «Локомотив» вышел в плей-офф Лиги Европы с 1-го места

    Эта Лига Европы просто шикарна. Лучшая в истории

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