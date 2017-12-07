Четыре российских клуба вышли в плей-офф еврокубков в 3-й раз в истории

«Локомотив» занял первое место в группе F и пробился в 1/16 финала .

Ранее путевку в плей-офф заработал «Зенит», а из Лиги чемпионов в этот турнир, заняв третьи места в группах, перешли ЦСКА и .

Таким образом, в третий раз в истории в еврокубковую весну пробились четыре российских клуба.

Подобное случалось в сезонах-2010/11 («Рубин», «Спартак», , ЦСКА) и 2011/12 (ЦСКА, «Спартак», «Зенит», ).

«Локомотив» вышел в плей-офф Лиги Европы с 1-го места

Эта Лига Европы просто шикарна. Лучшая в истории