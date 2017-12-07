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    Финал Гран-при. Чен, Уно, Коляда и Воронов выйдут на лед с короткими программами

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты Гран-при финал Гран-при Адам Риппон сборная США сборная Японии мужское катание Джейсон Браун Михаил Коляда Нэтан Чен Шома Уно

    С 7 по 10 декабря в японской Нагое пройдет финал Гран-при по фигурному катанию. Российские фигуристы Сергей Воронов и Михаил Коляда в первый день соревнований покажут короткие программы.

    Гран-при

    Финал

    Нагоя, Япония

    Мужчины

    Начало короткой программы – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

    Старт-лист

    1. Джейсон Браун (США)
    2. Адам Риппон (США)
    3. Сергей Воронов (Россия)
    4. Михаил Коляда (Россия)
    5. Шома Уно (Япония)
    6. Нэтан Чен (США)

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