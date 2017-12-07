Финал Гран-при. Чен, Уно, Коляда и Воронов выйдут на лед с короткими программами
С 7 по 10 декабря в японской Нагое пройдет финал Гран-при по фигурному катанию. Российские фигуристы Сергей Воронов и Михаил Коляда в первый день соревнований покажут короткие программы.
Гран-при
Финал
Нагоя, Япония
Мужчины
Начало короткой программы – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.
Старт-лист
1. Джейсон Браун (США)
2. Адам Риппон (США)
3. Сергей Воронов (Россия)
4. Михаил Коляда (Россия)
5. Шома Уно (Япония)
6. Нэтан Чен (США)
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