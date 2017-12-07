Финал Гран-при. Чен, Уно, Коляда и Воронов выйдут на лед с короткими программами

С 7 по 10 декабря в японской Нагое пройдет финал Гран-при по фигурному катанию. Российские фигуристы Сергей Воронов и Михаил Коляда в первый день соревнований покажут короткие программы.

Гран-при

Финал

Нагоя, Япония

Мужчины

Начало короткой программы – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

Старт-лист

1. Джейсон Браун (США)

2. Адам Риппон (США)

3. Сергей Воронов (Россия)

4. Михаил Коляда (Россия)

5. Шома Уно (Япония)

6. Нэтан Чен (США)