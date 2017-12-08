«Зенит» и «Локомотив» будут в числе сеяных клубов при жеребьевке Лиги Европы

Три из четырех российских клубов будут сеяными при жеребьевке в 1/16 финала Лиги Европы.

и «Локомотив» выиграли свои группы в ЛЕ, а ЦСКА попал в число 4 лучших команд, занявших третьи места в Лиге чемпионов.

Сеяные клубы в 1/16 финала Лиги Европы

Команды из Лиги чемпионов:

(Россия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Спортинг» (Португалия).

Команды из Лиги Европы:

«Вильярреал», «Атлетик» (оба – Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Брага» (Португалия), «Милан», «Аталанта», «Лацио» (все – Италия), «Локомотив», «Зенит» (оба – Россия), (Англия), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Несеяные клубы в 1/16 финала Лиги Европы

Команды из Лиги чемпионов:

«Наполи» (Италия), (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Боруссия» Д (Германия).

Команды из Лиги Европы:

«Астана» (Казахстан), «Партизан», «Црвена Звезда» (оба – Сербия), «Лудогорец» (Болгария), АЕК (Греция), «Лион» (Франция), «Копенгаген» (Дания), «Стяуа» (Румыния), «Марсель», «Ницца» (оба – Франция), «Эстерсунд» (Швеция), «Реал Сосьедад» (Испания).

Жеребьевка состоится в понедельник, 11 декабря в 15.00 по московскому времени.

Эта Лига Европы просто шикарна. Лучшая в истории