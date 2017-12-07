Ирина Старых: «Заявление Родченкова – ложь. Никаких денег от Прохорова я не получала»

Российская биатлонистка Ирина Старых опровергла заявление информатора WADA Григория Родченкова о том, что она получила деньги от бывшего главы СБР Михаила Прохорова за молчание об употреблении допинга.

Родченков в официальных показаниях комиссии Самуэля Шмида сообщил о том, что Старых хотела публично признаться в употреблении допинга, но Прохоров заплатил ей «миллионы, чтобы она хранила молчание».

«Заявление Родченкова о том, что я получала какие-то деньги от Прохорова – ложь. Никаких денег я не получала», – сказала Старых.

Биатлонистка за два месяца до Сочи-2014 сдала положительную допинг-пробу на эритропоэтин. В прошлом сезоне она вернулась к соревнованиям после трехлетней дисквалификации.

Григорий Родченков: «Старых хотела признаться, что употребляла ЭПО, но Прохоров заплатил ей миллионы за молчание»

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