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    Логинов, Елисеев, Виролайнен и Миронова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Эстерсунде

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова Виктория Сливко Светлана Миронова Матвей Елисеев

    Стал известен состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, который стартует 26 ноября.

    Состав сборной России

    Мужчины

    Антон Шипулин
    Антон Бабиков
    Максим Цветков
    Евгений Гараничев
    Алексей Волков
    Александр Логинов
    Матвей Елисеев

    Женщины

    Екатерина Юрлова
    Ольга Подчуфарова
    Татьяна Акимова
    Дарья Виролайнен
    Виктория Сливко
    Светлана Миронова

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