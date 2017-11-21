Логинов, Елисеев, Виролайнен и Миронова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Эстерсунде

Стал известен состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, который стартует 26 ноября.

Состав сборной России

Мужчины

Антон Шипулин

Антон Бабиков

Максим Цветков

Евгений Гараничев

Алексей Волков

Александр Логинов

Матвей Елисеев

Женщины

Екатерина Юрлова

Ольга Подчуфарова

Татьяна Акимова

Дарья Виролайнен

Виктория Сливко

Светлана Миронова