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    Жена Зобнина: «Вторая игра после травмы, а люди пишут гадости. Лицемеры»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор травмы болельщики Роман Зобнин

    Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина ответила критикам мужа после матча с «Марибором» (1:1).

    «Вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут в личные сообщения. Когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры.

    Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего», – написала Зобнина в твиттере.

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