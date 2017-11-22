Жена Зобнина: «Вторая игра после травмы, а люди пишут гадости. Лицемеры»
Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина ответила критикам мужа после матча с «Марибором» (1:1).
«Вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут в личные сообщения. Когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры.
Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего», – написала Зобнина в твиттере.
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