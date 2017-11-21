Евгений Рукавицын: «Серьезного прогресса у Загитовой я не увидел»

Известный тренер Евгений Рукавицын прокомментировал выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

- Загитова набрала третью сумму баллов в произвольной программе в истории. Только Евгения Медведева дважды выступала лучше. Насколько удивителен ее прогресс?

– Она ошиблась в короткой программе, а в произвольной выступила блестяще. Серьезного прогресса у нее я не увидел.

- Но ведь всего лишь год назад она участвовала на юниорском Гран-при, а теперь вполне конкурентоспособна на взрослом уровне.

– Такой огромный шаг вперед не удивляет. Но ее прогресс ожидался практически со 100-процентной вероятностью. В прошлом сезоне среди юниоров она выступала на уровне элитных спортсменов. Ничего удивительного в том, что она сейчас так хороша, нет.

- Можно ли ее считать фаворитом финала Гран-при?

– Конечно, но все-таки оговорюсь, что она одна из претенденток на первое место. У неё две победы в этом сезоне, как и у Медведевой. Не стал бы перечислять других претенденток на успех, но между девушками развернется борьба. Я слышал много негатива в ее адрес по поводу того, что все прыжки в короткой она ставит на вторую половину. Я же считаю, что это достойно уважения.

- Не может ли быть связана неудача в короткой программе с психологией?

– Вопрос психологии актуален всегда на любом уровне. Ее неточности не стоит с этим связывать. Я не вижу у Загитовой проблем в этом плане. Она прекрасно справляется со своими нервами, – рассказал Рукавицын.