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    Евгений Рукавицын: «Серьезного прогресса у Загитовой я не увидел»

    Теги сборная России Гран-при Trophée de France женское катание Евгений Рукавицын Евгения Медведева Алина Загитова

    Известный тренер Евгений Рукавицын прокомментировал выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

    - Загитова набрала третью сумму баллов в произвольной программе в истории. Только Евгения Медведева дважды выступала лучше. Насколько удивителен ее прогресс?

    – Она ошиблась в короткой программе, а в произвольной выступила блестяще. Серьезного прогресса у нее я не увидел.

    - Но ведь всего лишь год назад она участвовала на юниорском Гран-при, а теперь вполне конкурентоспособна на взрослом уровне.

    – Такой огромный шаг вперед не удивляет. Но ее прогресс ожидался практически со 100-процентной вероятностью. В прошлом сезоне среди юниоров она выступала на уровне элитных спортсменов. Ничего удивительного в том, что она сейчас так хороша, нет.

    - Можно ли ее считать фаворитом финала Гран-при?

    – Конечно, но все-таки оговорюсь, что она одна из претенденток на первое место. У неё две победы в этом сезоне, как и у Медведевой. Не стал бы перечислять других претенденток на успех, но между девушками развернется борьба. Я слышал много негатива в ее адрес по поводу того, что все прыжки в короткой она ставит на вторую половину. Я же считаю, что это достойно уважения.

    - Не может ли быть связана неудача в короткой программе с психологией?

    – Вопрос психологии актуален всегда на любом уровне. Ее неточности не стоит с этим связывать. Я не вижу у Загитовой проблем в этом плане. Она прекрасно справляется со своими нервами, – рассказал Рукавицын.

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