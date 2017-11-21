Мешков будет судить матч «Спартак» – «Зенит» и другие назначения

объявил имена судей, которые будут работать на матчах 18-го тура чемпионата России.

24 ноября (пятница)

«Амкар» – : судья – Артем Чистяков (Азов);

25 ноября (суббота)

«Тосно» – : судья – Алексей Николаев (Москва);

«Ахмат» – «Уфа»: судья – (Москва);

26 ноября (воскресенье)

«Урал» – : судья – Владимир Москалев (Воронеж);

«Рубин» – : судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

« – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

27 ноября (понедельник)

«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);

– «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).