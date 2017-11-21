Мешков будет судить матч «Спартак» – «Зенит» и другие назначения
РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 18-го тура чемпионата России.
24 ноября (пятница)
«Амкар» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков (Азов);
25 ноября (суббота)
«Тосно» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва);
«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва);
26 ноября (воскресенье)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
«Ростов» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
27 ноября (понедельник)
«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).
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