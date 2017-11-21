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    Мешков будет судить матч «Спартак» – «Зенит» и другие назначения

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Краснодар Уфа Алексей Еськов Михаил Вилков Виталий Мешков Тосно Сергей Сергеевич Иванов

    РФС объявил имена судей, которые будут работать на матчах 18-го тура чемпионата России.

    24 ноября (пятница)

    «Амкар» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков (Азов);

    25 ноября (суббота)

    «Тосно» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва);

    «Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва);

    26 ноября (воскресенье)

    «Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);

    «Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

    «Ростов» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

    27 ноября (понедельник)

    «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);

    «Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).

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