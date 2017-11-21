Лига чемпионов. «Тоттенхэм» в гостях у «Боруссии», «РБ Лейпциг» против «Монако»
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет «Тоттенхэм», АПОЭЛ – «Реал», «РБ Лейпциг» сыграет с «Монако», «Наполи» – с «Шахтером».
Лига чемпионов
5-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Этихад Стэдиум»
Группа G
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.00, «Водафон-Арена»
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Луи II»
Группа H
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Нео ГСП»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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