Лига чемпионов. «Тоттенхэм» в гостях у «Боруссии», «РБ Лейпциг» против «Монако»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет «Тоттенхэм», АПОЭЛ – , «РБ Лейпциг» сыграет с «Монако», «Наполи» – с «Шахтером».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа F

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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