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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» в гостях у «Боруссии», «РБ Лейпциг» против «Монако»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Шахтер Порту Фейеноорд Манчестер Сити Реал Мадрид Бешикташ Лига чемпионов результаты Наполи АПОЭЛ Тоттенхэм РБ Лейпциг

    В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет «Тоттенхэм», АПОЭЛ – «Реал», «РБ Лейпциг» сыграет с «Монако», «Наполи» – с «Шахтером».

    Лига чемпионов

    5-й тур

    Группа F

    Наполи Италия – Шахтер Украина
    Дата проведения
    21 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Манчестер Сити Англия – Фейеноорд Голландия
    Дата проведения
    21 ноября, 22.45, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    Группа G

    Бешикташ Турция – Порту Португалия
    Дата проведения
    21 ноября, 20.00, «Водафон-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Монако Монако – РБ Лейпциг Германия
    Дата проведения
    21 ноября, 22.45, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Боруссия Д Германия – Тоттенхэм Англия
    Дата проведения
    21 ноября, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    АПОЭЛ Кипр – Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    21 ноября, 22.45, «Нео ГСП»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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