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    «Сент-Луис» – «Эдмонтон». Тарасенко набрал 4 очка и сделал хет-трик Горди Хоу

    Теги драки Сент-Луис Эдмонтон видео НХЛ Владимир Тарасенко Мэтт Беннинг

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 4 (2+2) очка и сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Эдмонтоном» (8:3).

    В первом периоде он открыл счет в матче. Эта шайба стала для российского нападающего 11-й в сезоне. 

    Во втором периоде он ассистировал Джейдену Шварцу и подрался с защитником «Ойлерс» Мэттом Беннингом, применившим силовой прием против Брэйдена Шенна. Это была его 3-я драка в НХЛ

    В третьем периоде Тарасенко прибавил к хет-трику Горди Хоу вторые шайбу и передачу. В итоге его признали первой звездой матча. 

    Всего у него стало 26 (12+14) очков в 22 матчах. 

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