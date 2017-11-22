«Сент-Луис» – «Эдмонтон». Тарасенко набрал 4 очка и сделал хет-трик Горди Хоу

Форвард «Сент-Луиса» набрал 4 (2+2) очка и сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Эдмонтоном» (8:3).

В первом периоде он открыл счет в матче. Эта шайба стала для российского нападающего 11-й в сезоне.

Во втором периоде он ассистировал Джейдену Шварцу и подрался с защитником «Ойлерс» Мэттом Беннингом, применившим силовой прием против Брэйдена Шенна. Это была его 3-я драка в .

В третьем периоде Тарасенко прибавил к хет-трику Горди Хоу вторые шайбу и передачу. В итоге его признали первой звездой матча.

Всего у него стало 26 (12+14) очков в 22 матчах.