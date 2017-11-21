«Спартак» гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы

сыграл вничью с «Марибором» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:1).

Московская команда, набрав 6 очков, за тур до конца отстает от идущей второй «Севильи» на одно очко и от лидирующего в группе «Ливерпуля» на два.

У «Марибора» два очка после пяти матчей, и «Спартак», так образом, гарантировал себе как минимум третье место в группе и путевку в плей-офф , сохраняя при этом шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Севилья» и «Ливерпуль» сыграют между собой сегодня, начало – в 22.45 по московскому времени.