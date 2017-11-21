Евгения Медведева: «Сейчас нога в гипсе, но, несмотря ни на что, хочу выступить в финале Гран-при»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о травме ноги, которую она получила в начале сезона

«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге. Я продолжила готовиться к старту. Но за 2-3 дня до Гран-при, боль усилилась, мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в плюсневой кости правой стопы.

В Москве я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился.

Немецкие врачи дали рекомендации, выдали много разных витаминов, чтобы кость быстрее срослась и зажила. Перед японским Гран-при пришлось даже снизить нагрузки. К моему лечению подключились наши российские врачи.

Но за такой короткий срок травму до конца не удалось залечить. Тем не менее, я почувствовала некоторое улучшение.

В таком состоянии поехала на NHK Trophy. Да, был большой риск, что нога просто не выдержит. Но это олимпийский сезон, и совершенно непонятно, что будет в будущем со всей этой ситуацией вокруг нашего спорта, да и в моей карьере еще не было случая, когда я отказывалась от соревнований из-за травмы, даже если и была травмирована.

В Осаке после короткой программы я почувствовала ухудшение. Произвольную программу катала уже на сильных обезболивающих. Мы на день задержались в Японии, я прошла медицинское обследование, сделала МРТ, которое показало трещины в кости правой стопы.

Сейчас нога в гипсе. Как только мы вернулись из Японии в Москву, мне наложили гипс. Я прохожу курс реабилитации. Делаю все, чтобы восстановиться. Мне очень помогают все.

Если врачи запретят выступать в финале Гран-при, то это будет худший сценарий. Мне будет очень тяжело наблюдать со стороны за борьбой спортсменов.

Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае, для себя я приняла решение, что выступлю в финале Гран-при, несмотря ни на что», – сказала Медведева.

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