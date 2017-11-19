«СЭ»: матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Вилков, дерби «Спартак» – ЦСКА обслужит Безбородов или Николаев

Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч «Спартак» – «Зенит» в рамках 18-го тура премьер-лиги, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Вилков – основной и, возможно, единственный кандидат, который рассматривается на роль главного арбитра центральной игры следующего тура.

Вилков ранее судил четыре матча между «Зенитом» и «Спартаком». В этих играх были зафиксированы три победы петербургской команды и одна ничья, при этом «Зенит» выигрывал со счетами 5:0, 5:2 и 5:1. Счет 5:1 был зафиксирован в матче, состоявшемся в первом круге текущего чемпионата.

Также сообщается, что игру 20-го тура между «Спартаком» и ЦСКА будет судить либо , либо Алексей Николаев.

«Спартак» очень хорош. Он использовал главный минус «Краснодара»