«СЭ»: матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Вилков, дерби «Спартак» – ЦСКА обслужит Безбородов или Николаев
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч «Спартак» – «Зенит» в рамках 18-го тура премьер-лиги, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, Вилков – основной и, возможно, единственный кандидат, который рассматривается на роль главного арбитра центральной игры следующего тура.
Вилков ранее судил четыре матча между «Зенитом» и «Спартаком». В этих играх были зафиксированы три победы петербургской команды и одна ничья, при этом «Зенит» выигрывал со счетами 5:0, 5:2 и 5:1. Счет 5:1 был зафиксирован в матче, состоявшемся в первом круге текущего чемпионата.
Также сообщается, что игру 20-го тура между «Спартаком» и ЦСКА будет судить либо Владислав Безбородов, либо Алексей Николаев.
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