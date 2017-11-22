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    «Спартак» в случае победы над «Ливерпулем» выйдет в 1/8 финала ЛЧ

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов

    «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с «Севильей» (3:3).

    Таким образом, «Спартак» сохраняет свои шансы на выход из группы. Для этого москвичам нужна победа в Англии. Тогда у «Ливерпуля» и «Спартака» будет по 9 очков, а по первому дополнительному показателю – личным встречам – преимущество будет у команды Массимо Карреры.

    Если «Спартак» победит «Ливерпуль», а «Севилья» сыграет вничью с «Марибором», то три клуба наберут по 9 очков, но по личным встречам в плей-офф Лиги чемпионов выйдут российский и испанский клубы.

    Матч «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря. Начало – в 22.45 по московскому времени.

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