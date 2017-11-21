В Госдуму внесен проект закона о независимых профессиональных спортивных лигах

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев с группой депутатов от всех фракций внес в Государственную Думу РФ законопроект о создании независимых профессиональных спортивных лиг.

«В последнее время спорт все чаще становится инструментом для различного рода политических игр. Многие спортсмены, отдавшие годы жизни для достижения спортивного результата, упорным трудом завоевавшие свои медали, оказываются заложниками этой ситуации.

Чтобы оградить российский спорт от вмешательства иностранных политиков и дать спортсменам беспрепятственно участвовать в соревнованиях, Дегтярев вносит поправки в действующее законодательство.

Соавторами законопроекта стали депутаты Юрий Афонин (КПРФ), Артем Туров (Единая Россия), Олег Николаев (Справедливая Россия).

В соответствии с проектом закона Михаила Дегтярева, предлагается внести изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается введение нового типа профессиональных спортивных лиг – независимых профессиональных спортивных лиг (НПСЛ).

Целью проекта закона Михаила Дегтярева является изменение текущего законодательства для предоставления независимым профессиональным спортивным лигам возможности повышать свою коммерческую привлекательность и, как следствие, снижать зависимость, как от государственного финансирования, так и влияния международных спортивных федераций.

В рамках законопроекта предусматривается создание условий для роста доли коммерческих доходов независимых профессиональных спортивных лиг, в том числе за счет возможности утверждать регламенты соревнований без дополнительных ограничений и обеспечивать участие в соревнованиях, проводимых НПСЛ.

В случае принятия соответствующего закона на независимые лиги не будут распространяться требования, нормы и регламенты международной федерации.

Соответственно НПСЛ сможет руководствоваться в своей деятельности исключительно своими регламентами, в том числе устанавливать обязательные условия к контрактам между игроками и клубами, включая компенсацию за расторжение контракта.

Еще одним важным достоинством проекта закона Дегтярева и группы депутатов является наделение НПСЛ независимостью от национальной федерации, что исключает возможность влияния на лигу со стороны международной федерации. Решение вопроса об участии спортсменов в соревнованиях станет прерогативой исключительно НПСЛ.

В целом проект закона Михаила Дегтярева призван внести в действующее законодательство изменения, способные наделить профессиональные лиги спортивной независимостью, а также сделать спортивные лиги коммерчески устойчивыми и обеспечить долгосрочные перспективы», – говорится в заявлении комитета.

Отметим, что этот законопроект позволит не отпускать легионеров на Олимпиаду. Ранее сообщалось, что лига не отпустит хоккеистов на Игры-2018, если Россию не допустят до участия.

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