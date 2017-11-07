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    Александр Поветкин: «Интересно было бы снова побоксировать с Кличко»

    Теги Владимир Кличко Александр Поветкин супертяжелый вес

    Российский супертяжеловес  Александр Поветкин, рассказал, интересен ли ему реванш с украинцем Владимиром Кличко.

    Напомним, в 2013 году в Москве Поветкин проиграл Кличко единогласным решением судей.

    Владимир Кличко летом этого года официально объявил о завершении карьеры.

    «Реванша с Кличко, скорее всего, не будет. Но я бы хотел этого боя. Потому что с того времени, как мы боксировали, я стал умнее и сильнее. Так что интересно было бы побоксировать.

    Я не знаю, как бы прошел бой, не хочу ничего говорить. Но было бы интересно. Мне по крайней мере», – сказал Поветкин.

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