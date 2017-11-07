Александр Поветкин: «Интересно было бы снова побоксировать с Кличко»

Российский супертяжеловес Александр Поветкин, рассказал, интересен ли ему реванш с украинцем Владимиром Кличко.

Напомним, в 2013 году в Москве Поветкин проиграл Кличко единогласным решением судей.

Владимир Кличко летом этого года официально объявил о завершении карьеры.

«Реванша с Кличко, скорее всего, не будет. Но я бы хотел этого боя. Потому что с того времени, как мы боксировали, я стал умнее и сильнее. Так что интересно было бы побоксировать.

Я не знаю, как бы прошел бой, не хочу ничего говорить. Но было бы интересно. Мне по крайней мере», – сказал Поветкин.