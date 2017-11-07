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    Береглазов, вернувшийся из «Рейнджерс» в «Магнитку», подписал контракт до конца сезона

    Теги Металлург Мг переходы Рейнджерс НХЛ КХЛ Алексей Береглазов

    Магнитогорский «Металлург» объявил о возвращении защитника Алексея Береглазова.

    Стороны договорились о том, что контракт с 23-летним воспитанником клуба будет подписан до конца сезона-2017/18.

    «Рейнджерс» отправили Береглазов в аренду в КХЛ. Старт сезона россиянин провел в АХЛ, где в 13 матчах за «Хартфорд» набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1».

    В прошлом сезоне Береглазов выступал за «Магнитку». В 60 играх регулярного чемпионата он отметился 19 (1+18) баллами за результативность.

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