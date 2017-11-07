«Финикс» обменяет Эрика Бледсоу в «Милуоки» на Грега Монро и драфт-пик 1-го раунда
«Финикс» и «Милуоки» договорились об обмене игроками.
Защитник Эрик Бледсоу перейдет в «Бакс». «Санз» получат центрового Грега Монро и пик 1-го раунда будущего драфта.
Две недели назад Бледсоу написал в твиттере: «Не хочу здесь находиться». После чего «Санз» начали искать подходящий вариант для обмена.
Позже игрок был оштрафован за твит на 10 000 долларов.
Бледсоу в среднем набирал 15,7 очка, 3 передачи, 2,3 подбора и 1,3 перехвата за 27,7 минуты в первых трех матчах сезона.
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