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    У «Ман Сити» самый дорогой состав в мире. «Тоттенхэм» и «Барселона» в тройке, «Реал» – 6-й

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия примера Испания рейтинги Тоттенхэм Луис Суарес Кевин де Брюйне Рахим Стерлинг Харри Кейн Лерой Сане Габриэл Жезус

    Центр спортивных исследований CIES Football Observatory обозначил стоимость всех игроков из клубов топ-5 лиг Европы и назвал самые дорогие составы.

    «Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом, согласно ориентировочной трансферной стоимости игроков.

    У четырех клубов совокупная стоимость всех нынешних игроков команды превышает один миллиард евро – у «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Барселоны» и «Челси».

    Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES.

    Нынешний состав «Манчестер Сити» стоит 1,196 миллиарда евро, а самый дорогой игрок команды – Кевин де Брюйне (144,5 миллиона евро).

    Стоимость еще троих игроков «Сити» превышает 100 миллионов евро: Лероя Сане (118,4 миллиона евро), Рахима Стерлинга (118,2 миллиона евро) и Габриэля Жезуса (105,4 миллиона евро).

    На втором месте расположился «Тоттенхэм» (1,173 миллиарда евро). Их самым дорогим игроком является Харри Кейн (186 миллионов евро).

    Замыкает тройку «Барселона», состав которой оценили в 1,13 миллиарда евро. Луис Суарес – самый дорогой игрок (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.

    Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» занял шестую позицию (903 миллиона евро). Криштиану Роналду стоит 96 миллионов евро.

    Топ-10:

    1. «Манчестер Сити» – 1,196 млрд евро

    2. «Тоттенхэм» – 1,173

    3. «Барселона» – 1,130

    4. «Челси» – 1,044

    5. «Манчестер Юнайтед» – 919

    6. «Реал Мадрид» – 903

    7. «Ливерпуль» – 901

    8. «ПСЖ» – 864

    9. «Атлетико» – 800

    10. «Ювентус» – 743.

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