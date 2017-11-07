У «Ман Сити» самый дорогой состав в мире. «Тоттенхэм» и «Барселона» в тройке, «Реал» – 6-й

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory обозначил стоимость всех игроков из клубов топ-5 лиг Европы и назвал самые дорогие составы.

«Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом, согласно ориентировочной трансферной стоимости игроков.

У четырех клубов совокупная стоимость всех нынешних игроков команды превышает один миллиард евро – у «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Барселоны» и .

Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES.

Нынешний состав «Манчестер Сити» стоит 1,196 миллиарда евро, а самый дорогой игрок команды – Кевин де Брюйне (144,5 миллиона евро).

Стоимость еще троих игроков «Сити» превышает 100 миллионов евро: Лероя Сане (118,4 миллиона евро), Рахима Стерлинга (118,2 миллиона евро) и Габриэля Жезуса (105,4 миллиона евро).

На втором месте расположился «Тоттенхэм» (1,173 миллиарда евро). Их самым дорогим игроком является Харри Кейн (186 миллионов евро).

Замыкает тройку , состав которой оценили в 1,13 миллиарда евро. – самый дорогой игрок (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» занял шестую позицию (903 миллиона евро). стоит 96 миллионов евро.

Топ-10:

1. «Манчестер Сити» – 1,196 млрд евро

2. «Тоттенхэм» – 1,173

3. – 1,130

4. – 1,044

5. «Манчестер » – 919

6. «Реал Мадрид» – 903

7. – 901

8. «ПСЖ» – 864

9. «Атлетико» – 800

10. «Ювентус» – 743.