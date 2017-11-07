У «Ман Сити» самый дорогой состав в мире. «Тоттенхэм» и «Барселона» в тройке, «Реал» – 6-й
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory обозначил стоимость всех игроков из клубов топ-5 лиг Европы и назвал самые дорогие составы.
«Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом, согласно ориентировочной трансферной стоимости игроков.
У четырех клубов совокупная стоимость всех нынешних игроков команды превышает один миллиард евро – у «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Барселоны» и «Челси».
Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES.
Нынешний состав «Манчестер Сити» стоит 1,196 миллиарда евро, а самый дорогой игрок команды – Кевин де Брюйне (144,5 миллиона евро).
Стоимость еще троих игроков «Сити» превышает 100 миллионов евро: Лероя Сане (118,4 миллиона евро), Рахима Стерлинга (118,2 миллиона евро) и Габриэля Жезуса (105,4 миллиона евро).
На втором месте расположился «Тоттенхэм» (1,173 миллиарда евро). Их самым дорогим игроком является Харри Кейн (186 миллионов евро).
Замыкает тройку «Барселона», состав которой оценили в 1,13 миллиарда евро. Луис Суарес – самый дорогой игрок (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.
Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» занял шестую позицию (903 миллиона евро). Криштиану Роналду стоит 96 миллионов евро.
Топ-10:
1. «Манчестер Сити» – 1,196 млрд евро
2. «Тоттенхэм» – 1,173
3. «Барселона» – 1,130
4. «Челси» – 1,044
5. «Манчестер Юнайтед» – 919
6. «Реал Мадрид» – 903
7. «Ливерпуль» – 901
8. «ПСЖ» – 864
9. «Атлетико» – 800
10. «Ювентус» – 743.
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