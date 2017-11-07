Дмитрий Губерниев: «Гимн запретить хотите? Хрен вам, граждане иностранные партнеры!»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнение гимна России во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

По информации The New York Times, в качестве санкций за допинговую систему в России рассматривается запрет на исполнение национального гимна во время церемоний награждения, а также запрет на участие российской делегации в церемонии открытия Олимпиады.

«Гимн запретить хотите? Хрен вам, граждане иностранные партнеры!

Это я, уважаемые друзья, как главный дирижер говорю. Нашу песню не задушишь, не убьешь», – написал Губерниев.

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