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    Дмитрий Губерниев: «Гимн запретить хотите? Хрен вам, граждане иностранные партнеры!»

    Теги сборная России сборная России жен МОК Дмитрий Губерниев Пхенчхан-2018

    Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнение гимна России во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

    По информации The New York Times, в качестве санкций за допинговую систему в России рассматривается запрет на исполнение национального гимна во время церемоний награждения, а также запрет на участие российской делегации в церемонии открытия Олимпиады.

    «Гимн запретить хотите? Хрен вам, граждане иностранные партнеры!

    Это я, уважаемые друзья, как главный дирижер говорю. Нашу песню не задушишь, не убьешь», – написал Губерниев.

     

    Гимн запретить хотите???? Хрен Вам,граждане иностранные партнеры!!!!!! Это я ,уважаемые ,друзья ,как главный дирижёр говорю!!!!!! Нашу песню не задушишь ,не убьешь!!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлонсдмитриемгуберниевым #гимнроссии #победа #главныйдирижер

    Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

    Тот случай, когда Губерниев – красавец

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

    Опрос

    Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – это:

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    • Унизительно и неприемлемо для России
      57%
    • Нормально; пусть спортсмены решают
      43%

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