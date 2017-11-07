Игорь Денисов: «Ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Очевидно, меня в сборной не будет»

Полузащитник Игорь Денисов оценил шансы опасть в сборную России при .

«Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты.

Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира.

С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] и то, как они завершились.

Очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной, но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет.

Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно.

Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет.

Буду следить за ребятами как болельщик», – сказал Денисов.