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    Игорь Денисов: «Ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Очевидно, меня в сборной не будет»

    Теги Локомотив Игорь Денисов Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов оценил шансы опасть в сборную России при Станиславе Черчесове.

    «Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты.

    Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира.

    С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] и то, как они завершились.

    Очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной, но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет.

    Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно.

    Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет.

    Буду следить за ребятами как болельщик», – сказал Денисов.

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