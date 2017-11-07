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    «Вест Хэм» объявил о назначении Мойеса

    Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия трансферы фото

    «Вест Хэм» назначил Дэвида Мойеса на пост главного тренера.

    Детали соглашения не уточняются, но ранее сообщалось, что контракт с 54-летним шотландцем будет рассчитан до конца сезона.

    Мойес известен по работе в «Эвертоне» (2002-2013), «Манчестер Юнайтед» (2013-2014), «Реале Сосьедад» (2014-2015) и «Сандерленде» (2016-2017).

    Ранее «Вест Хэм» уволил Славена Билича. Команда идет на 18-м месте в АПЛ после 11 туров.

    Фото: официальный сайт «Вест Хэма»

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