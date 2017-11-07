Конов не будет работать на «Матч ТВ». Он стал главредом дирекции спортивного вещания Первого канала

Бывший главный редактор «Р-Спорта» Василий Конов опроверг информацию о назначении редактором диджитал-проектов и рассказал о новом месте работы.

Конов на своей странице в фэйсбуке сообщил, что стал главным редактором дирекции спортивного вещания Первого канала. Он уже работал на телеканале.

«Ни о каких диджитал-проектах не было и речи (никогда и даже не в курсе, что это за позиция). Конечно же туда я не выхожу и не планировалось такого (никогда).

Ни на каком уровне такая возможность не обсуждалась (никогда), никаких переговоров не было (никогда), ни с кем не встречался и не говорил по поводу перехода в ГПМХ и моя история, по сути, там завершилась два с лишним года назад.

С огромным уважением отношусь к Дмитрию Николаевичу (Чернышенко – прим. Sports.ru), к моим коллегам и друзьям, которые там работают и с кем поддерживаю прекрасные отношения (и вот еще – ни с кем там у меня нет конфликта, хотя многие очень хотят таковой разглядеть), но огромное количество поздравлений и вопросы в каком из двух офисов у меня кабинет были основаны на недостоверной информации.

Все «новости» по поводу моего перехода туда было вымыслом и фантазией от и до, на все 100%, ни единого слова правды.

Мне жаль, что кто-то просто использовал сразу несколько человек во имя каких-то своих целей (надеюсь, что вы достигли этих целей и не навредили порядочным людям).

Верю, что военная выправка и природное хладнокровие помогли Евгению Дзичковскому не обращать внимания на весь этот бред.

По поводу всего остального – чуть больше двух недель назад поступило предложение, на которое моментально ответил согласием, о чем сразу же оповестил руководство МИА и редакцию «Р-Спорт», – написал Конов в своем телеграм-канале.

В октябре сообщалось, что Конов станет редактором диджитал-проектов .

«Хватило трех совещаний, чтобы понять: репутация дороже денег». Василий Конов отвечает Наталье Билан