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    Sports.ru

    Конов не будет работать на «Матч ТВ». Он стал главредом дирекции спортивного вещания Первого канала

    Теги телевидение Дмитрий Чернышенко Первый канал Василий Конов Газпром-Медиа Матч ТВ

    Бывший главный редактор «Р-Спорта» Василий Конов опроверг информацию о назначении редактором диджитал-проектов «Матч ТВ» и рассказал о новом месте работы.

    Конов на своей странице в фэйсбуке сообщил, что стал главным редактором дирекции спортивного вещания Первого канала. Он уже работал на телеканале.

    «Ни о каких диджитал-проектах не было и речи (никогда и даже не в курсе, что это за позиция). Конечно же туда я не выхожу и не планировалось такого (никогда).

    Ни на каком уровне такая возможность не обсуждалась (никогда), никаких переговоров не было (никогда), ни с кем не встречался и не говорил по поводу перехода в ГПМХ и моя история, по сути, там завершилась два с лишним года назад.

    С огромным уважением отношусь к Дмитрию Николаевичу (Чернышенко – прим. Sports.ru), к моим коллегам и друзьям, которые там работают и с кем поддерживаю прекрасные отношения (и вот еще – ни с кем там у меня нет конфликта, хотя многие очень хотят таковой разглядеть), но огромное количество поздравлений и вопросы в каком из двух офисов у меня кабинет были основаны на недостоверной информации.

    Все «новости» по поводу моего перехода туда было вымыслом и фантазией от и до, на все 100%, ни единого слова правды.

    Мне жаль, что кто-то просто использовал сразу несколько человек во имя каких-то своих целей (надеюсь, что вы достигли этих целей и не навредили порядочным людям).

    Верю, что военная выправка и природное хладнокровие помогли Евгению Дзичковскому не обращать внимания на весь этот бред.

    По поводу всего остального – чуть больше двух недель назад поступило предложение, на которое моментально ответил согласием, о чем сразу же оповестил руководство МИА и редакцию «Р-Спорт», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    В октябре сообщалось, что Конов станет редактором диджитал-проектов «Матч ТВ».

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