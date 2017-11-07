Роналду поспорил с игроками «Реала», что станет лучшим бомбардиром примеры. У него 1 гол, у Месси – 12

Форвард Криштиану Роналду поспорил с партнерами по команде, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Португалец сделал ставку на то, что по итогам сезона обгонит форварда «Барселоны» .

Роналду пообещал отправить выигранные деньги на благотворительность.

Футболист забил в этом сезоне примеры лишь 1 гол в 7 матчах. У Месси 12 голов в 11 играх.

Кроме того, Роналду был недоволен, что хавбек не отпраздновал с ним гол в ворота «Лас-Пальмаса».

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