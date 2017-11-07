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    Роналду поспорил с игроками «Реала», что станет лучшим бомбардиром примеры. У него 1 гол, у Месси – 12

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Иско

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорил с партнерами по команде, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

    Португалец сделал ставку на то, что по итогам сезона обгонит форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    Роналду пообещал отправить выигранные деньги на благотворительность.

    Футболист забил в этом сезоне примеры лишь 1 гол в 7 матчах. У Месси 12 голов в 11 играх.

    Кроме того, Роналду был недоволен, что хавбек Иско не отпраздновал с ним гол в ворота «Лас-Пальмаса».

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