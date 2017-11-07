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    МОК назвал преждевременной спекуляцией информацию о запрете российского гимна в Пхенчхане-2018

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на сообщения о запрете российского гимна в Пхенчхане-2018.

    В пресс-службе МОК эту информацию назвали преждевременной спекуляцией.

    Американское издание The New York Times ранее сообщало, что запрет на гимн и выступление в церемонии открытия – вероятные санкциями в отношении российских спортсменов на Олимпиаде.

    Решение об участии России в Играх-2018 будет принято 5 декабря.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

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