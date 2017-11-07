МОК назвал преждевременной спекуляцией информацию о запрете российского гимна в Пхенчхане-2018

Международный олимпийский комитет ( ) отреагировал на сообщения о запрете российского гимна в Пхенчхане-2018.

В пресс-службе эту информацию назвали преждевременной спекуляцией.

Американское издание The New York Times ранее сообщало, что запрет на гимн и выступление в церемонии открытия – вероятные санкциями в отношении российских спортсменов на Олимпиаде.

Решение об участии России в Играх-2018 будет принято 5 декабря.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея