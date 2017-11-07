Мозякин будет капитаном сборной России на Кубке «Карьялы»

Главный тренер сборной назначил капитана команды на Кубок «Карьялы».

Капитаном национальной команды на финском этапе Евротура будет нападающий магнитогорского Сергей Мозякин.

Ассистентами 36-летнего форварда стали нападающие Сергей Широков (СКА) и Сергей Андронов ( ).

Сборная России во вторник начала подготовку к первому в сезоне этапу .

В сборную России на Евротур взяли всего 7 игроков не из СКА и ЦСКА