Мозякин будет капитаном сборной России на Кубке «Карьялы»
Главный тренер сборной Олег Знарок назначил капитана команды на Кубок «Карьялы».
Капитаном национальной команды на финском этапе Евротура будет нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин.
Ассистентами 36-летнего форварда стали нападающие Сергей Широков (СКА) и Сергей Андронов (ЦСКА).
Сборная России во вторник начала подготовку к первому в сезоне этапу Евротура.
В сборную России на Евротур взяли всего 7 игроков не из СКА и ЦСКА
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.