«Магнитка» проиграла три последних матча с общим счетом 3:14

«Нефтехимик» на домашнем льду победил «Магнитку» (3:1) в матче регулярного чемпионата .

В заключительном периоде магнитогорцы перебросали соперника со счетом 20:1, но не смогли избежать третьего поражения подряд.

Ранее команда тренера Ильи Воробьева уступила ЦСКА (2:7) и «Ак Барсу» (0:4). Общий счет трех последних игр – 3:14.

«Магнитка» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 25 играх.

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