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    Леонид Вайсфельд: «Главная проблема в КХЛ – отсутствие соревнования как такового»

    Теги Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд дал комментарий по поводу уровня конкуренции в КХЛ.

    «Я могу сказать одно. Самая главная проблема в КХЛ – у нас отсутствует соревнование как таковое.

    Отсутствует оно потому, что любое соревнование предполагает равные условия для всех участников. А у нас все в разных условиях. Вот и все.

    Как создать конкуренцию и равные условия в КХЛ? Очень просто. Регламент должен быть одинаковым для всех», – заявил Вайсфельд.

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