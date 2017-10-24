Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. 18+9 от Шведа помогли «Химкам» обыграть «Црвену Звезду», «Маккаби» принимает «Олимпиакос» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Црвена Звезда Реал ЕА7 Милан

    Сегодня проходят четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» одержали третью победу подряд, обыграв сербскую «Црвену Звезду». В активе Алексея Шведа 18 очков и 9 передач.

    Тель-авивский «Маккаби» принимает греческий «Олимпиакос».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    3-й тур

    БК Химки Россия  –  Црвена Звезда Сербия 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23)
    Дата проведения
    24 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (16 + 8 передач), Андерсон (13), Маркович (10), Гилл (6), Томас (2 + 7 подборов) – старт; Робинсон (7), Дженкинс (6), Зайцев (2), Зубков (2), Моня (0), Тодорович (0).
    Црвена Звезда
    Фелдэйн (12), Бьелица (10), Рочести (9), Лессор (8), Лазич (2) – старт; Антич (6), Радичевич (5), Добрич (3), Лазаревич (0), Янкович (0), Йованович (0), Davidovac (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  Олимпиакос Греция 33:35 (2 четверть)
    Дата проведения
    24 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  ЕА7 Милан Италия 3:4 (1 четверть)
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Барселона Испания  –  Жальгирис Литва 5:2 (1 четверть)
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: Химки Россия – 3-0, Реал Испания – 2-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Барселона Испания – 1-1, Жальгирис Литва – 1-1, Уникаха Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Милан Италия – 0-2, Баскония Испания – 0-2, Бамберг Германия – 0-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Winline, Пари-Матч

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться