Евролига. 18+9 от Шведа помогли «Химкам» обыграть «Црвену Звезду», «Маккаби» принимает «Олимпиакос» и другие матчи
Сегодня проходят четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» одержали третью победу подряд, обыграв сербскую «Црвену Звезду». В активе Алексея Шведа 18 очков и 9 передач.
Тель-авивский «Маккаби» принимает греческий «Олимпиакос».
Евролига
Регулярный чемпионат
3-й тур
- Дата проведения
- 24 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
- БК Химки
- Швед (16 + 8 передач), Андерсон (13), Маркович (10), Гилл (6), Томас (2 + 7 подборов) – старт; Робинсон (7), Дженкинс (6), Зайцев (2), Зубков (2), Моня (0), Тодорович (0).
- Дата проведения
- 24 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Химки Россия – 3-0, Реал Испания – 2-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Барселона Испания – 1-1, Жальгирис Литва – 1-1, Уникаха Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Валенсия Испания – 0-1, Милан Италия – 0-2, Баскония Испания – 0-2, Бамберг Германия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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