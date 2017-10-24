Михайлович об антисемитской выходке фанатов «Лацио»: «Кто такая Анна Франк?»

Главный тренер Синиша Михайлович ответил на вопрос о действиях болельщиков «Лацио».

Журналист Андреа Пива спросил, что Михайлович, бывший защитник «Лацио», думает по поводу антисемитской выходки фанатов римской команды, изобразивших Анну Франк в форме «Ромы».

«Я не знаю, что случилось. А кто такая Анна Франк?» – сказал Михайлович.

«Еврейская девочка, которая вела дневник, пока не была убита в концентрационном лагере», – пояснил журналист.

«Я не знаю, в этом плане я немного невежествен, извините», – сказал в ответ Михайлович.

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