Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Затраты на ЧМ-2018 выросли на 34,5 млрд рублей

    Теги бизнес ЧМ-2018

    На официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ, согласно которому вновь растет смета на подготовку к ЧМ-2018.

    На этот раз общая сумма выросла с 643,55 миллиарда рублей до 678,06 миллиарда – на 34,5 миллиарда.

    Из этих денег 390,2 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета, 91,9 миллиарда – из регионального бюджета, 195,8 миллиарда выделяют юридические лица.

    Оцените лучших букмекеров: Марафон, Леон, Лига ставок

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться