Затраты на ЧМ-2018 выросли на 34,5 млрд рублей
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ, согласно которому вновь растет смета на подготовку к ЧМ-2018.
На этот раз общая сумма выросла с 643,55 миллиарда рублей до 678,06 миллиарда – на 34,5 миллиарда.
Из этих денег 390,2 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета, 91,9 миллиарда – из регионального бюджета, 195,8 миллиарда выделяют юридические лица.
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