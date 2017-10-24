Российский гонщик Роберт Шварцман стал участником молодежной Академии «Феррари».

В сезоне-2017 восемнадцатилетний Шварцман выступает в «Формуле-Рено» 2.0, занимая четвертое место в общем зачете за один этап до финиша чемпионата.

За карьеру в профессиональных гонках Шварцман принял участие в общей сложности в 95 заездах и одержал 8 побед, а также в общей сложности 29 раз попадал на подиум.

«Обучение по программе итальянской гоночной академии «Феррари» – это прекрасная возможность выйти на более высокий уровень. Я сделаю все от меня зависящее. Уверен, что результат можно будет уже увидеть в 2018 году. Моя цель одна – победить», – рассказал Шварцман.