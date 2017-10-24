Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российский гонщик Роберт Шварцман стал участником молодежной Академии «Феррари»

    Теги Феррари Формула-1 Роберт Шварцман

    Российский гонщик Роберт Шварцман стал участником молодежной Академии «Феррари».

    В сезоне-2017 восемнадцатилетний Шварцман выступает в «Формуле-Рено» 2.0, занимая четвертое место в общем зачете за один этап до финиша чемпионата.

    За карьеру в профессиональных гонках Шварцман принял участие в общей сложности в 95 заездах и одержал 8 побед, а также в общей сложности 29 раз попадал на подиум.

    «Обучение по программе итальянской гоночной академии «Феррари» – это прекрасная возможность выйти на более высокий уровень. Я сделаю все от меня зависящее. Уверен, что результат можно будет уже увидеть в 2018 году. Моя цель одна – победить», – рассказал Шварцман.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться